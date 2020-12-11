سوزان رايس مستشارة للسياسة الداخلية ضمن تعيينات جديدة بإدارة بايدن

الرئيسة الجديدة لمجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض سوزان رايس. (الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الخميس، تعيينات جديدة في إدارته تشمل سوزان رايس التي اختارها لشغل منصب رئيسة مجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض.

وكتب فريق بايدن في بيان إنّ مستشارة الأمن القومي السابقة لباراك أوباما، الأميركية من أصول أفريقية سوزان رايس، البالغة 56 عاما، هي «إحدى أكثر المسؤولين الحكوميين حنكة وخبرة في بلادنا»، حسب وكالة «فرانس برس».

شغلت رايس سابقا منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وطُرح اسمها بين أبرز المرشحين لمنصب وزير الخارجية الذي سيتمّ إسناده في نهاية المطاف إلى أنتوني بلينكن. كما أنها كانت مرشحة لتُصبح نائبة لبايدن في حال فوزه في الانتخابات، لكنّه منصب ستشغله كامالا هاريس.

واختار بايدن من جهة ثانية توم فيلساك ليكون وزيرا للزراعة، وهو منصب كان قد شغله طوال فترة رئاسة أوباما (2008-2016). واختار مارسيا فادج لمنصب وزيرة الإسكان، ودنيس ماكدونو وزيرا لقدامى المحاربين، وكاترين تاي المحامية المتخصصة في شؤون التجارة الحرة والصين لشغل منصب الممثلة التجارية للولايات المتحدة.

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وأشار فريق بايدن إلى أنه في حال تثبيت تاي من جانب مجلس الشيوخ فإنها «ستكون أول امرأة أميركية من أصول آسيوية» تشغل هذا المنصب.

وقال بايدن (78 عاما) في بيانه إنّ هذه المجموعة «ستُقدّم أعلى مستوى من الخبرة والتعاطف والنزاهة لحل المشاكل» التي يواجهها الأميركيون.

حملة انتخابية لبايدن في جورجيا

في غضون ذلك، أعلن بايدن أنه سيقوم بحملة انتخابية الإثنين في ولاية جورجيا لدعم مرشحَين في انتخابات فرعية حاسمة لتحديد الغالبية في مجلس الشيوخ وموازين القوى في العاصمة واشنطن.

ومن المرتقب التصويت في 5 يناير على مقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، وهما يتبعان إلى الجمهوريين حاليا. وفي حال خسارتهما، فإنّ الغالبية في مجلس الشيوخ ستنتقل إلى الديموقراطيين، لأنه في ظل التساوي بالمقاعد (50 لكل جهة) سيكون بإمكان نائبة الرئيس المقبلة كامالا هاريس التصويت والبت وفقاً للدستور. وسيتيح ذلك لجو بايدن الذي يتولى منصبه في 20 يناير، التعامل مع كونغرس ديموقراطي.

ولكن في حال احتفظ الجمهوريون بغالبية مقاعد مجلس الشيوخ، سيتعين حينها على الرئيس المقبل التعامل مع كونغرس منقسم، وسيكون بمقدور الجمهوريين عرقلة ترشيحاته للمناصب الحكومية ومشاريع القوانين المهمة.

وحذّر المسؤول عن حملة دونالد ترامب، بيل ستيبين، في بيان من أنّ «توجّه جو بايدن إلى جورجيا الأسبوع المقبل تُثبت أنّ الديموقراطيّين يأخذون الانتخابات الفرعيّة لمجلس الشيوخ على محمل الجدّ، وعلى الجمهوريّين أن يفعلوا الشيء نفسه»، داعيا إلى التصويت لكلّ من السيناتورين ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر المنتهية ولايتيهما.