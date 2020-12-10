مجلة علمية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح «فايزر»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 04:50 مساء
صورة مجمعة تضم شعار شركة فايزر وزجاجة بها لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. (الإنترنت)

نشرت مجلة «نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين» العلمية، أهم المجلات الطبية في الولايات المتحدة، الخميس النتائج الكاملة للتجارب السريرية للقاح المضاد لـ«كوفيد-19» الذي طوّره تحالف «فايزر/بايونتيك» الأميركي الألماني.

وتتحدث المجلة في مقال افتتاحي عن «انتصار»، في وقت بدأت لجنة خبراء استدعتهم الوكالة الأميركية للأدوية الخميس النظر بشكل علني في بيانات اللقاح بهدف اتخاذ قرار بشأن الترخيص له من عدمه، بحسب «فرانس برس».

وكالة الأدوية الأوروبية
في سياق آخر، أعلنت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية الخميس أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الوكالة على مدى أسبوعين لن يؤثر على جدول تسليم اللقاحات.

وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك: «تعرّضنا لهجوم إلكتروني في الأسبوعين الأخيرين»، مضيفةً: «يمكنني أن أؤكد لكم أن ذلك لن يؤثر على المهل المقررة لتسليم اللقاحات ونحن نعمل بكامل طاقتنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي بنغازي يفوز وديا على مصر المقاصة
رياضة محلية
الكرة الإيطالية تفقد أحد أساطيرها.. وفاة باولو روسي هداف مونديال 1982
رياضة عالمية
بلدية يفرن تطلق حملة لزراعة 1000 شجرة في يوم واحد
ليبيا
مالطا: اعتراض سفينة محملة بـ612 كيلوغرام «كوكايين» قبل إبحارها إلى ليبيا
ليبيا
أكثر من 3 آلاف وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة
دولى
ديمقراطيو الشيوخ الأميركي يفشلون في منع بيع «إف-35» للإمارات
دولى
الكبير يدعو مجلس إدارة «المركزي» الموحد لدراسة خيارات سعر الصرف في 17 ديسمبر
ليبيا
«فرانس برس»: قرصنة وثائق متعلقة بلقاح «فايزر-بايونتيك» خلال هجوم إلكتروني في ...
دولى
«الإنتربول»: اعتقال 20 ألف شخص حول العالم في حملة تستهدف الاحتيال الإلكتروني
اقتصاد
لقاح «سبوتنيك» أداة أخرى لبسط النفوذ الروسي في الخارج
دولى
«المالية»: 834 مليون دينار إيرادات الضرائب.. و177 مليونا من الجمارك خلال 11 شهرا
ليبيا
الكبير يطلع السفير الألماني على جهود توحيد سعر صرف الدينار
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يحللون عينات فضائية عمرها 4.6 مليار سنة