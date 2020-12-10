مجلة علمية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح «فايزر»

صورة مجمعة تضم شعار شركة فايزر وزجاجة بها لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. (الإنترنت)

نشرت مجلة «نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين» العلمية، أهم المجلات الطبية في الولايات المتحدة، الخميس النتائج الكاملة للتجارب السريرية للقاح المضاد لـ«كوفيد-19» الذي طوّره تحالف «فايزر/بايونتيك» الأميركي الألماني.

وتتحدث المجلة في مقال افتتاحي عن «انتصار»، في وقت بدأت لجنة خبراء استدعتهم الوكالة الأميركية للأدوية الخميس النظر بشكل علني في بيانات اللقاح بهدف اتخاذ قرار بشأن الترخيص له من عدمه، بحسب «فرانس برس».

وكالة الأدوية الأوروبية

في سياق آخر، أعلنت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية الخميس أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الوكالة على مدى أسبوعين لن يؤثر على جدول تسليم اللقاحات.

وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك: «تعرّضنا لهجوم إلكتروني في الأسبوعين الأخيرين»، مضيفةً: «يمكنني أن أؤكد لكم أن ذلك لن يؤثر على المهل المقررة لتسليم اللقاحات ونحن نعمل بكامل طاقتنا».