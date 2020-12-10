خلال عرض عسكري كبير.. إردوغان: كفاح أذربيجان لم ينته

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 01:10 مساء
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن «كفاح أذربيجان لم ينته»، وذلك خلال حضوره عرضا عسكريا كبيرا في العاصمة الأذرية «باكو».

وقال إردوغان، في خطابه على هامش العرض، إن «إنقاذ أذربيجان أراضيها من الاحتلال لا يعني أن الكفاح انتهى، فالنضال في المجالين السياسي والعسكري سيستمر الآن على العديد من الجبهات الأخرى»، حسب وكالة «فرانس برس».

وخاض الجيش الأذري مواجهات على مدار ستة أسابيع مع الانفصاليين الأرمن المدعومين من أرمينيا، انتهت بتوقيع اتفاق بين الطرفين برعاية روسية، وبمقتضاه استعادت «باكو» أراضي واسعة في إقليم « قره باغ»، إضافة إلى أراض أخرى في إقليم لاتشين.

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