معهد «روبرت-كوخ»: ارتفاع عدد الإصابات بـ«كوفيد-19» في ألمانيا «مقلق»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 ديسمبر 2020, 11:47 صباحا
رئيس معهد روبرت-كوخ للرقابة الصحية، لوثار فيلر. (أرشيفية، الإنترنت)

أعلن رئيس معهد روبرت-كوخ للرقابة الصحية الخميس أن ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في ألمانيا «مقلق»، وفق «فرانس برس».

وقال لوثار فيلر «إن الوضع ما زال مقلقا جدا (...) وتفاقم منذ الأسبوع الماضي» في حين سجلت ألمانيا التي عبرت سلطاتها عن القلق لوتيرة تفشي الوباء، زيادة الخميس بحالات كوفيد-19 تبلغ 23679 و440 وفاة خلال 24 ساعة.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء، 3 ديسمبر، تمديد الإجراءات السارية في سائر أنحاء البلاد لمكافحة جائحة «كوفيد-19»، بما في ذلك إغلاق الحانات والمطاعم والأماكن الثقافية، حتى 10 يناير.

تخفيف القيود لمناسبة عيد الميلاد
باستثناء برلين وبعض المناطق الأخرى، ستخفف القيود المتعلقة بالتجمعات الخاصة بمناسبة عيد الميلاد، إذ سيسمح لما يصل إلى عشرة أشخاص بالاجتماع في الأماكن الخاصة خلال أسبوع الميلاد ورأس السنة أي من 23 ديسمبر ولغاية الأول من يناير، في حين أن العدد المسموح به خارج هذه الفترة هو خمسة.

أما في العاصمة برلين وبعض المناطق التي يعتبر الوضع الوبائي فيها خطيرًا، فسيظلّ العدد الأقصى للمسموح لهم بالتجمع هو خمسة أشخاص ممن تزيد أعمارهم على 14 عامًا.

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