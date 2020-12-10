دير لايين: مواقف لندن وبروكسل «متباعدة» من مفاوضات «بريكست»

علم بريطانيا خلال استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي. (الإنترنت)

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء من أن مواقف بروكسل ولندن لا تزال «متباعدة جدا» في ما يتعلق بشروط الاتفاقية التجارية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لايين في بيان -- نقلته وكالة «فرانس برس» إثر عشاء عمل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، «أجرينا مناقشة حيوية ومثيرة للاهتمام. لقد اكتسبنا فهما واضحا لمواقف بعضنا البعض. هي لا تزال متباعدة».

وأضافت «اتفقنا على أن تجتمع فِرَق (التفاوض) على الفور لمحاولة حل هذه القضايا الأساسية. وسنتخذ قرارا بحلول عطلة نهاية الأسبوع».