نجل جو بايدن مُستهدف بتحقيق يتعلق بوضعه الضريبي

هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الأربعاء أنه مُستهدَف بتحقيق فيدرالي بولاية ديلاوير يتعلق بوضعه الضريبي.

وقال في بيان، نقلته وكالة «فرانس برس» «أنا آخذ هذا على محمل الجد ولدي ثقة في أن مراجعة مهنية وموضوعية ستظهر أنني أدرتُ أعمالي في شكل قانوني وسليم».

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اتهم خلال الحملة الانتخابية عائلة بايدن بأنها «مشروع إجرامي»، مشيرا في شكل خاص إلى أعمال هانتر بايدن بأوكرانيا والصين في وقتٍ كان والده يشغل منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017).