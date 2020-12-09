الرئيس الفنزويلي يأمل في فتح قنوات «تواصل وحوار» مع إدارة بايدن

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. 8 ديسمبر 2020. (فرانس برس)

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء أنه يرغب في فتح قنوات «تواصل وحوار» مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بعد التوترات التي شهدتها علاقات البلدين في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي في كراكاس «كنا دائما وسنكون دائما مستعدين لإقامة علاقات حوار واحترام مع قادة الولايات المتحدة»، مضيفًا: «نحن ننتظر تنصيب إدارة جو بايدن الجديدة، وأن يكون لديه الوقت للتفكير، وأن تُفتَح إمكانات التواصل والحوار بين فنزويلا والولايات المتحدة».

ووجّه مادورو خلال الأسابيع الأخيرة دعوات عدة إلى الحوار مع بايدن، آملا في ألا يستمر بنهج إدارة ترامب التي تصف الرئيس الفنزويلي بأنه ديكتاتور وتعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا موقتا لفنزويلا، وبحسب مادورو، فإن «سياسة دونالد ترامب تجاه فنزويلا فشلت فشلاً ذريعاً».

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات عدة على فنزويلا، بما في ذلك حظر نفطي منذ العام 2019، سعيا لإطاحة النظام الاشتراكي، وفي وقت سابق، قال بايدن الذي سيتولى منصبه في 20 يناير، إن الزعيم الفنزويلي «هو ديكتاتور ببساطة»، في وقت يعتقد محللون أن الإدارة الديمقراطية المقبلة ستكون أكثر اعتدالًا، وأنها ستدعو إلى وساطة دولية لتحقيق انتقال تدريجي للسلطة في فنزويلا.

والإثنين، كرر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعمه لـ«الرئيس الموقت خوان غوايدو» من أجل «استعادة الديمقراطية»، وغوايدو مدعوم من أكثر من خمسين دولة، على رأسها الولايات المتحدة.