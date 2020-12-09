بايدن يتعهد تلقيح 100 مليون شخص في الولايات المتحدة

المرشح الفائز بالرئاسة الأميركية جو بايدن. (الإنرتنت)

تعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تلقيح مئة مليون شخص في الولايات في الأيام المئة الأولى من ولايته بعدما أصبحت بريطانيا الثلاثاء أول دولة غربية تبدأ عمليات التطعيم، وأتى وعد بايدن فيما أحصت الولايات المتحدة الثلاثاء نحو 220 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي حصيلة قريبة من أعداد الإصابات التي كانت سُجّلت خلال الأيام الأخيرة في البلاد، حسب تعداد لجامعة «جونز هوبكنز»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت الجامعة التي تُحدث بياناتها باستمرار إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنية نفسها (24 ساعة) بلغ نحو 2500، ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع. وهناك حاليا أكثر من مئة ألف في المستشفيات، وفي المجموع، أصيب أكثر من 15 مليون شخص بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة. وتوفي أكثر من 286 ألفا في البلاد من جراء الفيروس.

ونبه الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى أن عدم توصل الكونغرس سريعا إلى توافق على الصعيد المالي لمكافحة الوباء سيؤدي إلى تأخر في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد وربما توقفها، كما تعهد بايدن أن إدارته ستنجز ما لا يقل عن مئة مليون عملية تلقيح في الأيام المئة الأولى من توليه السلطة.

في المقابل، وقع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مرسوما يمنح بلاده أولوية في تسلم اللقاحات المنتجة في الولايات المتحدة، قبل تصديرها إلى بلدان أخرى، لافتا إلى أن البلاد قد تفتقر الى جرعات كافية بعد مرحلة التلقيح الأولى.

وتبدو الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير «أف دي إيه» مستعدة للترخيص في الأيام المقبلة للقاح «فايزر - بايونتيك» ضد فيروس كورونا المستجد، ويبدو اللقاح فعالا من الجرعة الأولى بحسب بيانات جديدة.