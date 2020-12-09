عدد اللاجئين والنازحين في العالم يبلغ مستوى قياسيا بأكثر من 80 مليونا

لاجئون إثيوبيون يصلون خلال قداس في مخيم قدارف للاجئين شرق السودان، 6 ديسمبر 2020، (ا ف ب)

تجاوز عدد اللاجئين والنازحين في العالم عتبة 80 مليونا في منتصف العام 2020 وهو مستوى قياسي، في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأبدى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أسفة أن يكون العالم وصل إلى «هذا المنعطف القاتم»، منبها أن الوضع سيتفاقم «في حال لم يوقف قادة العالم الحروب»، حسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، اليوم الأربعاء.

وأشار إلى «عجز» الأسرة الدولية عن حفظ السلام، مشددا على أن النزوح تضاعف خلال العقد الأخير، فخلال مطلع العام، بلغ عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة ديارهم بسبب الاضطهادات والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان 79.5 مليون، وتجاوز هذا العدد 80 مليونا في منتصف 2020.

ويضم العدد 45.7 مليون نازح داخليا، و29.6 مليون لاجئ، وأشخاصا آخرين اضطروا لمغادرة بلدهم فضلا عن 4.2 ملايين طالب لجوء. وأوضح بيان المفوضية «النزاعات القائمة والجديدة فضلا عن فيروس كورونا المستجد كان لها تبعات مأسوية على حياتهم في العام 2020».

فتسبب العنف في سورية والكونغو الديموقراطية وموزمبيق والصومال واليمن في عمليات نزوح ولجوء جديدة خلال النصف الأول من السنة الحالية.