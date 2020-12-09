المحكمة العليا ترفض استئنافا قدّمه ترامب بشأن نتائج انتخابات بنسلفانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب متوجها إلى حديقة البيت الأبيض. (فرانس برس)

وجهت المحكمة العليا الأميركية الثلاثاء ضربة لمحاولات دونالد ترامب قلب نتائج الانتخابات الرئاسية، وذلك برفضها استئنافا قدّمه لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا.



ولم تعط أعلى محكمة في البلاد، والتي تضم ثلاثة قضاة عينهم ترامب من أصل تسعة، تبريرا لقرارها هذا، وفق وكالة «فرانس برس». ولا يزال الرئيس المنتهية ولايته يرفض بعد شهر على الانتخابات الاعتراف بالهزيمة امام الديموقراطي جو بايدن، مقدما نفسه على أنه ضحية عملية «احتيال واسعة النطاق».

ويوم السبت، قال ترامب خلال مشاركته مساء السبت في جورجيا بأوّل تجمّع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، إنّه سيفوز في الانتخابات التي كان جو بايدن قد فاز بها قبل نحو شهر.



وأكّد ترامب لمئات من المؤيّدين الذين تجمّعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا: «نحن نفوز في هذه الانتخابات». وأضاف وسط الهتافات: «سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا. نحن لم نخسر»