رسميا.. بايدن يؤكد تسمية الجنرال أوستن لتولي وزارة الدفاع

الجنرال المتقاعد لويد أوستن في البنتاغون في 17 أكتوبر 2014. (أ ف ب)

أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الثلاثاء اختياره للجنرال المتقاعد لويد أوستن لتولي وزارة الدفاع، ليصبح في حال تثبيته في مجلس الشيوخ أول شخص أميركي من أصل إفريقي يقود البنتاغون.

وكتب بايدن في بيان أن أوستن البالغ من العمر 67 عاما «مؤهل بشكل فريد لمواجهة التحديات والأزمات التي نواجهها في الوقت الحالي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتفوق الجنرال السابق الذي خاض حربي أفغانستان والعراق والبالغ 67 عاما على المرشحة المفضلة لهذا المنصب ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع، وسط ضغوط تمارس على بايدن لترشيح المزيد من الشخصيات من الأقليات لمراكز في إدارته، حسب وكالة «فرانس برس».

وقاد أوستن القوات الأميركية لدخول بغداد العام 2003 وترأس القيادة المركزية «سنتكوم»، ليكون أول وزير دفاع أميركي من أصول أفريقية. وعمل بايدن مع الجنرال أوستن في عهد باراك أوباما، حينما أشرف على تنفيذ قرار الرئيس السابق سحب 50 ألف عسكري أميركي من العراق في العام 2011.

وإذا وافق الكونغرس على تعيينه، سيكون أول أميركي من أصول أفريقية يقود الجيش الأميركي، كما سبق أن تولى أوستن قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط بين عامي 2013 و2016.