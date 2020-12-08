جونسون يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية الأربعاء في بروكسل لإنقاذ مفاوضات «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 08:59 مساء
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (يسار)، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. (الإنترنت)

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الأربعاء، في بروكسل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في محاولة لإنقاذ المفاوضات المتصلة بمرحلة ما بعد «بريكست»، وفق ما أعلن ناطق باسم داونينغ ستريت الثلاثاء.

وقال الناطق إن «رئيس الوزراء سيتوجه غدا إلى بروكسل لمأدبة عشاء مع فون دير لايين لمواصلة المباحثات حول العلاقات المقبلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي»، وفق «فرانس برس».

من جانبها، غردت فون دير لايين أنها «تتطلع لاستقبال رئيس الوزراء البريطاني» مساء الأربعاء «لمواصلة محادثاتنا حول اتفاق الشراكة».

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