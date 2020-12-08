الحكومة البوليفية تتحرك لمقاضاة الرئيسة السابقة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 12:35 مساء
الرئيسة السابقة لبوليفيا جانين آنيز بعد تسلمها منصبها في لاباز في 12 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

بدأت الحكومة البوليفية ملاحقات قضائية ضد الرئيسة الموقتة السابقة، جانين أنييز، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، لويس فرناندو كاماشو، ومسؤولين معارضين يمينيين آخرين، بسبب العنف السياسي الذي أعقب إلغاء الانتخابات التشريعية العام الماضي، حسبما ذكرت الصحف المحلية.

وقدمت وزارة العدل طلبا إلى البرلمان البوليفي لمحاكمة أنييز، من جهتها قدمت ليديا باتي العضو السابق في «الحركة نحو الاشتراكية» الحاكمة حاليا، شكوى إلى محكمة الجنايات ضد كاماشو ومسؤولين يمينيين آخرين بتهمة القيام بـ«انقلاب» على الرئيس السابق إيفو موراليس الذي أجبر على الاستقالة في 2019.

وقال رئيس مجلس النواب فريدي ماماني إنه أحال طلب الوزارة إلى لجنة الدستور لتنظر فيه، وكان البرلمان الذي يهيمن عليه حزب موراليس، عبر في أكتوبر عن رغبته في محاكمة أنييز.

ودافع كاماشو عن التحركات التي حدثت حينذاك، مؤكدا أنه «لم يكن هناك انقلاب وإنما حركة مواطنين خرجوا إلى الشوارع للتظاهر»، وكانت المعارضة اليمينية تحدثت عن تزوير في الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2019 لمصلحة موراليس الذي ترشح لولاية رابعة تنتهي في 2025. وانفجر العنف في جميع أنحاء البلاد بعد هذه الانتخابات التي ألغيت نتائجها في نهاية المطاف.

ووسط الاحتجاجات، رفضت الشرطة الانصياع للأوامر وسحب الجيش بدوره دعمه موراليس الذي استقال في نوفمبر 2019 قبل أن يغادر البلاد إلى المكسيك ثم إلى الأرجنتين، وعاد إلى بلده بعد فوز حزبه في الانتخابات خلال العام الجاري، وأسفرت أعمال العنف التي وقعت العام الماضي عن مقتل 35 شخصا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يختار جنرالا قاد «الغزو الأميركي» لبغداد وزيرا للدفاع
دولى
إجراء 55 جراحة قلب مفتوح بين مارس وأكتوبر الماضيين
ليبيا
كيف فوّت الغرب فرصة تاريخية لدعم تطلعات شعوب دول «الربيع العربي»؟ (تقرير)
دولى
السراج ينعى الحاج غيث سيف النصر: كان مناضلا صادقا
ليبيا
الجزائر: كشف أثري للأبجدية الليبية القديمة يعود لما قبل الوجود الروماني
ليبيا
نادر كارة يكشف عن الخلل الرئيسي في كرة القدم الليبية
رياضة محلية
تجارة «الكتالايزر».. سوق سوداء تسرق هواء الليبيين «تقرير»
ليبيا
النصر يغادر دوري أبطال أفريقيا بالخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري
رياضة محلية
تمديد حظر التجول في تونس حتى نهاية العام للحد من تفشي «كوفيد-19»
دولى
اتهامات للبنك المركزي الأوروبي بزيادة الفوارق بين الأثرياء والفقراء
اقتصاد
«فرانس برس»: «كورونا» يخلّف أزمة أطفال جوعى في الولايات المتحدة
اقتصاد
Adrenaline Lite feat Tchiggy - ادرينالين لايت مع تشيغي
فيديو
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مليون دولار سعر متوقع لهذا الحذاء