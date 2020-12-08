بايدن يختار جنرالا قاد «الغزو الأميركي» لبغداد وزيرا للدفاع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 08:14 صباحا
الجنرال لويد أوستن في البنتاغون، 17 أكتوبر 2014، (ا ف ب)

أفادت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي قاد القوات الأميركية لدخول بغداد العام 2003 وترأس القيادة المركزية «سنتكوم»، ليكون أول وزير دفاع أميركي من أصول أفريقية.

وتفوق الجنرال السابق الذي خاض حربي أفغانستان والعراق والبالغ 67 عاما على المرشحة المفضلة لهذا المنصب ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع، وسط ضغوط تمارس على بايدن لترشيح المزيد من الشخصيات من الأقليات لمراكز في إدارته، حسب وكالة «فرانس برس».

وقد يعلن بايدن الثلاثاء رسميا عن اسمه، وفق ما قالت مجلة «بوليتيكو»، التي كانت أول من كشف عن هذه التسمية التي أكدتها لاحقاً كل من صحيفة نيويورك تايمز وقناة «أي بي سي»، لكن فريق بايدن يلتزم الصمت حتى الآن.

وعمل بايدن مع الجنرال أوستن في عهد باراك أوباما، حينما أشرف على تنفيذ قرار الرئيس السابق سحب 50 ألف عسكري أميركي من العراق في العام 2011.

وإذا وافق الكونغرس على تعيينه، سيكون أول أميركي من أصول إفريقية يقود الجيش الأميركي، كما سبق أن تولى أوستن قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط بين عامي 2013 و2016.

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