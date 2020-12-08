فرنسا: انخفاض حاد في إصابات كورونا

أشخاص يرتدون كمامات أمام برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس بعد بدء تخفيف الحجر الصحي، 16 مايو 2020. (أرشيفية: رويترز)

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية عن تسجيل 3411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت السلطات إلى أن هذا العدد يمثل انخفاضا حادا بعدد الإصابات في البلاد، حيث تم تسجيل 11022 إصابة أول من أمس الأحد. ولفتت إلى أنه بلغ العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا الآن 2295908، وهو خامس أعلى عدد في العالم.

يأتي ذلك في حين، سجلت الولايات المتحدة عددا قياسيا من الإصابات بـ«كوفيد-19» خلال 24 ساعة لليوم الثالث على التوالي، في مؤشر إلى أن الوباء لا يزال قوياً، فيما ينتظر العالم حملات التلقيح، التي سبق أن انطلقت في روسيا ويتوقع بدؤها الثلاثاء في المملكة المتحدة.