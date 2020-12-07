بايدن يعتزم ترشيح مدعي عام كاليفورنيا كزافييه بيسيرا لمنصب وزير الصحة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 ديسمبر 2020, 04:10 مساء
مدّعي عام كاليفورنيا كزافييه بيسيرا. (أ ف ب)

يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ترشيح مدعي عام كاليفورنيا كزافييه بيسيرا لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية، ليضيف بذلك عضوا لاتينيا آخر إلى فريقه الذي يتميز إلى حد كبير بتنوعه، حسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية الأحد.

وعندما كان بيسيرا عضوا في الكونغرس، كان محاميا صريحا عن الحقوق اللاتينية ومدافعا قويا عن برنامج الرئيس السابق باراك أوباما للرعاية الصحية الذي تعرض لهجوم شديد من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والجمهوريين، وفق «فرانس برس».

ترشيح بيسيرا
ونقلت كل من «إن بي سي» و«نيويورك تايمز» ووسائل إعلامية أخرى عن مصادر لم تُسمها قريبة من الرئيس المنتخب، أن هناك اتجاها لترشيح بيسيرا لهذا المنصب الجديد.

شغلَ بيسيرا (62 عاما) منصب مدعي عام ولاية كاليفورنيا في 2016، خلفا لنائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس بعد انتخابها لعضوية مجلس الشيوخ. وكان بيسيرا أول شخص من أصل لاتيني يشغل هذا المنصب. وأثناء وجوده في منصبه، دافع بيسيرا أيضا عن برنامج حقوق المهاجرين «داكا» أمام المحكمة العليا.

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وفي حال تثبيت بيسيرا في منصب وزير الصحة، سيكون عليه قيادة الوزارة في ظل جائحة كوفيد-19 التي أودت بأكثر من 282 ألف شخص في الولايات المتحدة. وأعلن بايدن في وقت سابق اختيار أليخاندرو مايوركاس، وهو من أصل كوبي، لشغل منصب وزير الأمن الداخلي.

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