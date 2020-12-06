بومبيو يندد بـ«مهزلة» الانتخابات التشريعية في فنزويلا

وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد الانتخابات التشريعية في فنزويلا التي قاطعتها المعارضة وشهدت حتى الظهر نسبة مشاركة محدودة بأنها «مهزلة».
وكتب بومبيو على تويتر «ما يحصل في فنزويلا اليوم هو تزوير ومهزلة»، وفق «فرانس برس».
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