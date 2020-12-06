بومبيو يندد بـ«مهزلة» الانتخابات التشريعية في فنزويلا

وزير الخارجية الأميركي لدى وصوله إلى مطار نيودلهي.26 أكتوبر 2020. (فرانس برس)

وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد الانتخابات التشريعية في فنزويلا التي قاطعتها المعارضة وشهدت حتى الظهر نسبة مشاركة محدودة بأنها «مهزلة».

وكتب بومبيو على تويتر «ما يحصل في فنزويلا اليوم هو تزوير ومهزلة»، وفق «فرانس برس».