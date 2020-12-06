الملكة إليزابيث ستتلقى قريبا لقاح «فايزر-بيونتك»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 10:25 صباحا
ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب. (فرانس برس)

ستتلقّى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في الأسابيع المقبلة لقاح «فايزر-بيونتك» الذي حصل للتوّ على الضوء الأخضر من السلطات الصحّية البريطانية لمكافحة فيروس «كورونا»، على ما أفادت جرائد بريطانية.

وذكرت جريدة «ميل أون صنداي» أنّ الملكة البالغة من العمر 94 عامًا وزوجها الأمير فيليب «99 عامًا» سيجري تطعيمهما على أساس الأولوية نظرًا لسنّيهما وليس بموجب معاملة تفضيلية.

ووفقًا للجريدة، فإنّ هذين العضوين الأكبر سنا في العائلة المالكة سيتلقّيان هذا التطعيم بشكل علنيّ من أجل «تشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على تلقّيه»، في وقتٍ تخشى السلطات من أنّ النشطاء المناهضين للّقاح سيُثيرون الشكوك حوله بين السكّان.

وأعطت بريطانيا الضوء الأخضر للقاح فيروس «كورونا» الذي طوّرته «فايزر-بيونتيك»، وذلك استعدادا لحملة تطعيم ستبدأ بكبار السن والأشخاص الذين يُعتبرون الأكثر ضعفا، وردًّا على سؤال وكالة «فرانس برس»، لم يُدل قصر باكنغهام بتعليق على الفور.

وأفادت جريدة «ديلي ميرور» من جهتها أنّ العديد من المشاهير في المملكة المتّحدة التزموا بتلقّي اللقاح بشكل علني من أجل دعم حملة التطعيم هذه.

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