وزير الداخلية الفرنسي يعلق على تظاهرات «قانون الأمن الشامل»: «المخرّبون يخرّبون الجمهورية»

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان. (الإنترنت)

علّق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في أعقاب تظاهرة في باريس احتجاجاً على «قانون ألأمن الشامل»، وقد شابتها أعمال تخريب، إنّ «المخرّبين يخرّبون الجمهورية».

وأعرب في تغريدة على حسابه في موقع تويتر عن «الدعم إلى أفراد شرطتنا ودركنا الذين جرى استهدافهم مجدداً»، وفق «فرانس برس».

وفي المجمل، شارك 52350 متظاهرا في حوالي 90 مسيرة نظمت في أرجاء فرنسا رفضا لاقتراح القانون، بما في ذلك خمسة آلاف في باريس حسب إحصاءات لوزارة الداخلية.

وأشار دارمانان إلى «توقيف 64» شخصا في عموم فرنسا، مضيفا أن من بين الجرحى ثمانية من القوى الأمنية. وبحسب هذه الأرقام، فقد تراجع حجم الحشود مقارنة بالأسبوع الماضي الذي شهد تظاهر 133 ألف شخص في فرنسا، بينهم 46 ألفا في باريس.