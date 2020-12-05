بايدن يريد حفل تنصيب يضمن «سلامة الجميع» ويتوقع أن تكون المراسم مختصرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 05 ديسمبر 2020, 01:14 مساء

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنه يتوقع أن يتخذ حفل تنصيبه شكلا افتراضيا إلى حد كبير، أي من دون التجمعات التي عادةً ما تضم في واشنطن آلاف الأشخاص، وذلك في محاولة لضمان «سلامة الجميع» بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال «سنتبع ما يقوله العِلم وتوصيات الخبراء حول كيفية الحفاظ على سلامة الناس»، في وقت تسجل الولايات المتحدة أرقاما قياسية بفيروس كورونا المستجد، مضيفًا: «لذلك من المستبعد أن يكون لدينا مليون شخص، في متنزه المول، أظن أنه لن يكون هناك على الأرجح حفل تنصيب ضخم في جادة بنسلفانيا»، موضحا: «أعتقد أنه ستكون هناك مراسم على المنصة لكن لا أعلم كيف سيتم الأمر».

والرؤساء في الماضي الحديث كانوا يؤدون القسم خلال مراسم تقام في مساحات خارجية في مبنى الكابيتول الأميركي أمام أسلافهم. لكن الرئيس دونالد ترامب رفض تأكيد حضوره الفعالية ويواصل رفضه الإقرار بخسارة الانتخابات.

وبايدن البالغ 78 عاما سيؤدي اليمين ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في 20 يناير 2021، وقال بايدن إنه يتوقع أن يكون حفل التنصيب «شيئا أقرب إلى مؤتمر الحزب الديمقراطي منه إلى حفل التنصيب المعتاد»، ومؤتمر الديمقراطيين عقد في غالبيته افتراضيا بسبب جائحة «كوفيد-19».

ورأى بايدن أن «الناس يريدون أن يحتفلوا أن يكونوا قادرين على القول إننا سلمنا المقاليد، ونمضي قدما، الديمقراطية تعمل»، وقال إنه متأكد من أمر واحد، موضحا «في خطاب تنصيبي سأطلب من الناس الالتزام بوضع الكمامات لمئة يوم».

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