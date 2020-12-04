لا اتفاق بعد حول «بريكست».. وجونسون وفون دير لايين يتباحثان السبت

علم بريطانيا وعلم الاتحاد الأوروبي في وسط لندن. (أرشيفية:فرانس برس)

أعلن المفاوضان البريطاني والأوروبي الجمعة عدم التوصل بعد إلى إلى اتفاق يحكم العلاقات في مرحلة ما بعد «بريكست» إلا أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جوسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين سيجريان مباحثات هاتفية السبت.

وقال كبير المفاوضين الأوروبين ميشال بارنيه ونظيره البريطاني ديفيد فروست «اتفقنا اليوم (الجمعة) على عدم توافر شروط الاتفاق بسبب اختلافات كبيرة حول المنافسة العادلة الحوكمة والصيد البحري»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الجمعة، صرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، بأن بلاده ستخدم حق «فيتو» في الاتحاد الأوروبي، على أي اتفاق تجاري لما بعد «بريكست»، ما لم يحقق بعض الشروط وخصوصا في مجال صيد السمك.

وقال بون: «إذا كان هناك اتفاق ليس جيدا فسنعارضه»، مضيفا: «نعم لكل دولة الحق في الفيتو»، حسب تصريحه إلى إذاعة «أوروبا 1»، اليوم الجمعة، نقلتها وكالة «فرانس برس».

و«بريكست» مصطلح سياسي يقصد به خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحاليا تجرى مفاوضات «عصيبة» بين الطرفين للتوصل إلى توافق على الشكل الجديد للعلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.