حصيلة يومية قياسية.. أميركا تسجل 210 آلاف إصابة بـ«كورونا» و2907 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 ديسمبر 2020, 08:17 صباحا
طفل يتلقى لقاح الإنفلونزا في أميركا، (أرشيفية: الإنترنت)

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 210 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لجامعة جونز هوبكنز، في أعلى حصيلة على الإطلاق في البلاد منذ بدء الوباء.

وقالت الجامعة إن عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس منذ مساء الأربعاء وحتى مساء أمس الخميس، بلغ 2907 حالة، وهو واحد من أسوأ ارقام الوفيات اليومية في البلاد حتى الآن، حسب وكالة «فرانس برس».

والولايات المتحدة التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة، هي البلد الأكثر تسجيلا للوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم أجمع، وقد بلغت هذه الحصيلة نحو 275 ألفا حالة وفاة.

وهي الدولة الأولى في العالم أيضا من حيث أعداد المصابين بالفيروس، إذ بلغت حصيلة الإصابات المؤكّدة فيها لغاية مساء الثلاثاء نحو 14 مليون إصابة، أي أكثر من خُمس إجمالي عدد الإصابات المسجّلة في جميع أنحاء العالم.

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