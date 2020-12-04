بايدن: طلبت من فاوتشي أن يكون عضوا بفريقه لمكافحة كورونا

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت).

قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لشبكة «سي إن إن» الخميس إنه طلب من مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية الطبيب أنطوني فاوتشي الذي يحظى باحترام شديد في الولايات المتحدة، أن يكون جزءا من فريقه الخاص بمكافحة «كوفيد-19».

وفاوتشي عضو في خلية الأزمة التي شكّلها البيت الأبيض لمواجهة فيروس «كورونا»، لكنّه تعرض لهجمات عنيفة من جانب دونالد ترامب الذي قلل بانتظام من خطر هذه الجائحة التي اودت بأكثر من 275 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وأشار بايدن من جهة ثانية إلى أنه ينوي أن يطلب من الأميركيين، في يوم توليه منصبه، وضع اقنعة لمدة 100 يوم. وقال انه يجب «وضع قناع لـ100 يوم وليس إلى الأبد، وأعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا (في مستوى العدوى)».