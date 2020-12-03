أكثر من 60 ألف وفاة بـ«كورونا» في المملكة المتحدة

ركاب في محطة لقطار الأنفاق في لندن بتاريخ 13 مايو 2020 (أرشيفية: فرانس برس)

تخطت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» في المملكة المتحدة، أكثر دولة متضررة في أوروبا، عتبة 60 ألف وفاة الخميس، حسب السلطات الصحية.

وسجلت السلطات 414 وفاة إضافية الخميس، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 60113 وفاة لمرضى فارقوا الحياة خلال 28 يومًا على التثبت من إصابتهم بفيروس «كورونا المستجد»، حسب وكالة «فرانس برس». أما في حال احتساب شهادات الوفاة المشار عليها إلى «كوفيد-19»، أي التي تعني حالات كانت مشبوهة ولم يتم التثبت من إصابتها، فإن الحصيلة ترتفع إلى 69752 وفاة حسب أرقام وزارة الصحة في 20 نوفمبر.

يأتي ذلك في حين باتت بريطانيا أول دولة في العالم تمنح الترخيص للقاح الشركة الأميركية «فايزر» والمختبر الألماني «بايونتيك» المضاد لـ«كورونا»، على أن يصبح متوافرًا اعتبارًا من الأسبوع المقبل. وأعلنت وزارة الصحة البريطانية موافقة الحكومة، على توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، بالتصريح باستخدام اللقاح.