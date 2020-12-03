عدد قياسي جديد للوفيات: 993 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 08:17 مساء
أشخاص يرتدون الكمامات أمام الكولوسيوم في روما في 7 مارس 2020 (أرشيفية: فرانس برس)

سجلت إيطاليا 993 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال 24 ساعة، في عدد قياسي جديد يتجاوز عدد الوفيات في 27 مارس (969 وفاة) وفقًا لآخر حصيلة رسمية نشرت الخميس وشهدت تراجعًا في عدد الحالات. 

وفي لومبارديا وحدها (شمال)، المنطقة الأكثر تضررًا، أُحصيت 347 وفاة وفقًا للأرقام التي نشرتها وزارة الصحة. وسجلت 23225 حالة جديدة مقابل 20709 إصابات جديدة و684 وفاة الأربعاء، وفق وكالة «فرانس برس». 

وهذه الأرقام المقلقة للوفيات يقابلها تراجع في الحالات إلى 759982 (-1248 في 24 ساعة). وهو تراجع مستمر منذ نهاية نوفمبر تفسره السلطات الصحية الإيطالية بنجاح التدابير المطبقة لوقف تفشي الوباء. 

وحذر وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، في كلمة أمام البرلمان الأربعاء، من «أن الوضع لا يزال خطيرًا جدًّا.. لا يزال الفيروس موجودًا بقوة ويتفشى، ما يجعل عملية كشف المخالطين صعبة للغاية ما قد ينشر بؤرًا جديدة».

ومساء الخميس سيعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قيودًا ستطبق لأعياد نهاية السنة. ووفقًا للإعلام الإيطالي يفترض إعلان حظر تجول اعتبارًا من الساعة (10م إلى الساعة 5 ص) ومنع التنقل بين المناطق اعتبارًا من 21 من ديسمبر الجاري وحتى السادس من يناير وإبقاء موعد اغلاق المطاعم في الساعة 18.00 بما في ذلك في 25 و26 ديسمبر وفي 31 منه. 

وإيطاليا أول بلد أوروبي تضرر كثيرًا بفيروس «كورونا»، وسجلت منذ بدء تفشيه أكثر من 1.66 مليون حالة، منها 58038 وفاة.

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