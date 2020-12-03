إيران تتجاوز عتبة المليون إصابة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 01:53 مساء
إيرانيون يرتدون الكمامات في العاصمة طهران، 19 أكتوبر 2020، (ا ف ب)

أعلنت الناطقة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما لاري، تجاوز البلاد اليوم الخميس، عتبة المليون إصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وسجلت إيران أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الوباء، مليونا وثلاثة آلاف و494 إصابة، منذ إعلان أولى الحالات في فبراير، حسب وكالة «فرانس برس»

وأسفر الوباء عن وفاة 49 ألفا و348 شخصا في إيران، وفق الأرقام الرسمية التي تعتبرها الحكومة نفسها بأنها «أدنى من الواقع»؛ لأسباب مرتبطة بعمليات الفحص.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، توفي 358 شخصا إضافيا، وسجلت 13922 إصابة جديدة.

ومنذ أيام، يتجه العدد اليومي للوفيات الجديدة إلى الانخفاض، وفق الأرقام الرسمية، إذ إن متوسطها فاق خلال شهر نوفمبر 400 حالة في اليوم.

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