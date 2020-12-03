وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان متأثرا بـ«كورونا»

الرئيس الفرنسي الراحل فاليري جيسكار ديستان. (أرشيفية: الإنترنت)

توفي الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان مساء الأربعاء عن 94 عاماً في منزله في وسط فرنسا «محاطاً بعائلته»، كما أفاد مقرّبون منه وكالة «فرانس برس»، مؤكّدين بذلك معلومة بثّتها أولاً إذاعة «أوروبا-1».

وقالت الأسرة في بيان إنّ «فاليري جيسكار ديستان توفي الأربعاء 2 ديسمبر في منزله في لوار إيه شير. حالته الصحية تدهورت، وتوفي بسبب مضاعفات كوفيد 19»، مشيرة إلى أنّ جنازته ستكون حدثاً عائلياً خاصاً وفقاً لرغبته.

وجيسكار ديستان الذي أُدخل المستشفى مرّات عدة خلال الأشهر الأخيرة بسبب مشاكل في القلب كان أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة (1974-1981).