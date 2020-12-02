الاتحاد الأوروبي يسعى لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 09:13 مساء
العلم الإيراني في محطة بوشهر النووية، 10 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الأربعاء، أن التكتل يعد لاجتماع لوزراء الدول الأطراف في الاتفاق حول الملف النووي الإيراني «قبل عيد الميلاد»، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، «تباحثت هاتفيًّا مع وزير خارجية إيران جواد ظريف، وسأدعو لاجتماع وزاري (للدول الأطراف) قبل عيد الميلاد؛ لإحياء هذا الاتفاق». وأكد أن «هذا الاتفاق هو السبيل الوحيد لتفادي تحول إيران إلى قوة نووية»، وفق «فرانس برس».

خطة العمل الشاملة المشتركة
ومن المقرر عقد اجتماع للجنة المشتركة حول «خطة العمل الشاملة المشتركة» في 16 ديسمبر في فيينا. وأوضحت دوائر بوريل أنه «سيجمع ممثلي الترويكا الأوروبية زائد اثنين (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا) وسيكون برئاسة هيلغا ماريا شميت الأمينة العامة للدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية».

وأوضحت المصادر أن المشاركين سيبحثون الأعمال الجارية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة وطريقة ضمان التطبيق الكامل والفعال للاتفاق من قبل جميع الأطراف. ولم يحدد بوريل موعد الاجتماع الوزاري ولا مكانه.

وتصاعد التوتر بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحاديًّا من الاتفاق في 2018 وإعادة فرضه عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. وبعد نحو عام من هذا الانسحاب، تراجعت طهران تدريجيًّا عن عديد الالتزامات الأساسية بموجب الاتفاق المبرم في فيينا في 2015.

 وبعد اغتيال محسن فخري زاده، أحد أبرز علماء الجمهورية الإسلامية، الذي اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفه، أُعيد فتح باب النقاش الداخلي بشأن الالتزامات النووية، لا سيما من قبل نواب في مجلس الشورى الذي هيمن المحافظون عليه بعد انتخابات.

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