تعيين وزير داخلية أردني جديد بعد استقالة سلفه إثر خروقات أمنية خلال الانتخابات التشريعية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 04:20 مساء
وزير الداخلية الأردني سمير المبيضين. (الإنترنت)

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان، الأربعاء، تعيين سمير المبيضين وزيرا للداخلية خلفا لسلفه توفيق الحلالمة، الذي استقال على أثر خروقات أمنية وأحداث شغب أعقبت الانتخابات.

وذكر بيان الديوان: «صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم الأربعاء وبناء على تنسيب رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بالموافقة على تعيين معالي السيد سمير المبيضين وزيرا للداخلية». وأدى الوزير المبيضين «62 عاما» اليمين الدستورية أمام الملك، وفق «فرانس برس».

وكان المبيضين الذي يحمل شهادة البكالوريوس في الحقوق شغل منصب وزير الداخلية في عامي 2018 و2019. وكان العاهل الأردني قبل استقالة وزير الداخلية السابق توفيق الحلالمة من منصبه اعتبارا من 12 نوفمبر الماضي.

خروقات أمنية خلال الانتخابات
وجاءت استقالة الحلالمة حينها، بعد شهر على تعيينه، إثر خروقات أمنية من قبل أنصار مرشحين وإطلاق النار في عدة مناطق، عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في 10 نوفمبر الماضي. وشكلت الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة في 12 أكتوبر الماضي. وشهدت الانتخابات إقبالا ضعيفا على التصويت، بنسبة 29.9%، وبلغت هذه النسبة في الانتخابات السابقة 36%.

ورغم حظر التجول الذي فرضته السلطات لأربعة أيام انطلاقا من مساء يوم الانتخاب بهدف منع الاحتفالات التي تلي عادة فرز الأصوات وإعلان النتائج، للحد من تفشي عدوى فيروس «كورونا المستجد»، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر تجمعات واحتفالات وإطلاق نار بكثافة في بعض المناطق.

كما أقدم غاضبون بسبب خسارة مرشحيهم على إقفال طرق وإحراق حاويات نفايات في عدة مناطق، بينما ضبط رجال الأمن عشرات المخالفين ومثيري الشغب. وتعهدت الحكومة بمحاسبة جميع من خالفوا القانون.

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