بريطانيا أول دولة في العالم تعتمد لقاح «فايزر - بايونتيك» المضاد لـ«كورونا»

لقاح بيونتيك وفايزر، (أرشيفية: الإنترنت)

باتت بريطانيا أول دولة في العالم تمنح الترخيص للقاح الشركة الأميركية «فايزر» والمختبر الألماني «بايونتيك» المضاد لـ«كورونا»، على أن يصبح متوافرا اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية موافقة الحكومة، اليوم الأربعاء، على توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، بالتصريح باستخدام اللقاح، حسب وكالة «فرانس برس».

اعتماد اللقاح بعد «تجارب دقيقة»

وأشارت الوزارة إلى أن الضوء الأخضر منح بعد أشهر من «تجارب سريرية دقيقة وتحليل معمق» للبيانات من جانب خبراء وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، الذين استنتجوا أن اللقاح «يلبي معاييرهم الصارمة للسلامة والنوعية والفعالية».

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ورحب وزير الصحة مات هانكوك بهذه الخطوة قائلا: «المملكة المتحدة أول بلد في العالم سيمتلك لقاحا معتمدا سريريا»، وبالمثل كان تعليق رئيس مختبرات «فايزر» ألبرت بورلا من جهته، واصفا الأمر بأنه «لحظة تاريخية».

وأظهرت نتائج تجارب واسعة لهذا اللقاح فعالية بنسبة 95%، وستكون الأولوية في التلقيح لنزلاء دور رعاية المسنين والعاملين في المجال الصحي والمتقدمين في السن وأكثر الأشخاص ضعفا.