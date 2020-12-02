أكثر من 2500 وفاة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

أميركيون يخضعون داخل سياراتهم لفحص كورونا في أرلينغتون بولاية فرجينيا، 1 ديسمبر 2020، (ا ف ب)

سجلت الولايات المتّحدة مساء الثلاثاء، وفاة أكثر من 2500 شخص جراء فيروس «كورونا المستجد» خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ نهاية أبريل، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الجائحة، أنه منذ مساء الإثنين إلى مساء الثلاثاء، سجلت أميركا 2562 حالة وفاة وأكثر من 180 ألف إصابة جديدة بالفيروس، حسب وكالة «فرانس برس».

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والولايات المتحدة التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة هي البلد الأكثر تسجيلا للوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم أجمع، وقد بلغت هذه الحصيلة 270 ألفا و450 حالة وفاة.

وهي الدولة الأولى في العالم أيضا من حيث أعداد المصابين بالفيروس، إذ بلغت حصيلة الإصابات المؤكّدة فيها لغاية مساء الثلاثاء أكثر من 13.7 مليون إصابة، أي أكثر من خُمس إجمالي عدد الإصابات المسجّلة في جميع أنحاء العالم.