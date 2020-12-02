لجنة استشارية أميركية: لقاح «كورونا» يجب أن يُعطى أولاً للعاملين الصحّيين ودور المسنّين

لقاح فيروس «كورونا» الخاص بشركة «موديرنا». (أرشيفية: رويترز)

أوصت لجنة استشارية طبية أميركية الثلاثاء بإيلاء الأولوية في عمليات التلقيح ضدّ كوفيد-19 في الولايات المتّحدة، في المرحلة الأولى، للعاملين في مجال الرعاية الصحية ونزلاء دور المسنّين ومرافق الرعاية الطويلة الأجل.



وقالت اللجنة الاستشارية التابعة للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في توصية غير ملزمة صدرت بأغلبية 13 صوتاً مقابل عضو واحد صوّت ضدّها، إنّ عدد المنضوين في هاتين المجموعتين في الولايات المتّحدة يقارب حوالى 24 مليون شخص أي تقريباً إجمالي عدد الأشخاص الذين يمكن تطعيمهم خلال ديسمبر إذا ما حصل لقاحا فايزر/بيونتيك وموديرنا على التراخيص اللازمة وأُنتجا بالكميّات الموعودة، وفق وكالة «فرانس برس».

وتنتظر الولايات المتحدة ارتفاعا بعدد الإصابات بعد احتفالات عيد الشكر التي سافر خلالها الملايين. وقال مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية أنطوني فاوتشي الثلاثاء لشبكة «بي بي سي»: «ما نمر به حاليا في الولايات المتحدة هو بالفعل أسوأ ما عرفناه خلال الأشهر العشرة الماضية». وأضاف: «منحنى الوباء في الولايات المتحدة يرتفع بشكل حاد، لدرجة أننا كل يوم تقريبا نحطم رقما قياسيا جديدا»