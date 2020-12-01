وزير العدل الأميركي لم يلاحظ مقدارا من «التزوير» يغير نتيجة انتخابات الرئاسة

وزير العدل الاميركي وليام بار. (أرشيفية: فرانس برس)

أعلن وزير العدل الاميركي بيل بار الثلاثاء أنه لم يلاحظ مقدارا من «التزوير» من شأنه الدفع نحو تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن، وذلك خلافا لتأكيدات الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال بار المعروف بقربه من ترامب في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية «حتى الآن، لم نلاحظ تزويرا الى حد من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات»، وفق وكالة «فرانس برس». وأضاف «أطلقت مزاعم عن عمليات تزوير منهجية، مفادها أنه تمت برمجة ماكينات لتزوير نتائج الانتخابات»، لكن وزارتي الأمن الداخلي والعدل «أجرتا تحقيقا (في هذا الشأن) وحتى الآن لم نعثر على شيء يؤكد» هذه المزاعم.

وشوهد بار ظهر الثلاثاء في البيت الابيض وسرت تكهنات عديدة عن احتمال تنحيه. ويصر ترامب على رفض الهزيمة. وفي مقابلة الأحد مع شبكة «فوكس نيوز»، لم يوفر وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي من انتقاداته بحجة أنهما لم يساعداه في معركته لاثبات حصول عمليات تزوير كبيرة.

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وعلق بار الثلاثاء «سجل توجه متزايد لاستخدام النظام القضائي أداة لتسوية كل المشاكل، وحين يكون الناس مستائين من أمر ما، ينتظرون أن تتحرك وزارة العدل و(تحقق)».

وكان وزير العدل امتنع حتى الآن عن الإدلاء بتصريحات تتنافى مع ما يقوله ترامب. وبداية نوفمبر، اجاز بار للمدعين الفدراليين التحقيق حول شبهات تزوير من دون انتظار مصادقة الولايات على النتائج، وهو أمر غير مألوف. لكنه دعاهم الى التدخل فقط في حال إطلاق مزاعم تتصف بـ«الصدقية».