وزير العدل الأميركي لم يلاحظ مقدارا من «التزوير» يغير نتيجة انتخابات الرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 11:52 مساء
وزير العدل الاميركي وليام بار. (أرشيفية: فرانس برس)

أعلن وزير العدل الاميركي بيل بار الثلاثاء أنه لم يلاحظ مقدارا من «التزوير» من شأنه الدفع نحو تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديموقراطي جو بايدن، وذلك خلافا لتأكيدات الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال بار المعروف بقربه من ترامب في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية «حتى الآن، لم نلاحظ تزويرا الى حد من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات»، وفق وكالة «فرانس برس». وأضاف «أطلقت مزاعم عن عمليات تزوير منهجية، مفادها أنه تمت برمجة ماكينات لتزوير نتائج الانتخابات»، لكن وزارتي الأمن الداخلي والعدل «أجرتا تحقيقا (في هذا الشأن) وحتى الآن لم نعثر على شيء يؤكد» هذه المزاعم.

وشوهد بار ظهر الثلاثاء في البيت الابيض وسرت تكهنات عديدة عن احتمال تنحيه. ويصر ترامب على رفض الهزيمة. وفي مقابلة الأحد مع شبكة «فوكس نيوز»، لم يوفر وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي من انتقاداته بحجة أنهما لم يساعداه في معركته لاثبات حصول عمليات تزوير كبيرة.

اقرأ أيضا: أريزونا تصادق على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية

وعلق بار الثلاثاء «سجل توجه متزايد لاستخدام النظام القضائي أداة لتسوية كل المشاكل، وحين يكون الناس مستائين من أمر ما، ينتظرون أن تتحرك وزارة العدل و(تحقق)».

وكان وزير العدل امتنع حتى الآن عن الإدلاء بتصريحات تتنافى مع ما يقوله ترامب. وبداية نوفمبر، اجاز بار للمدعين الفدراليين التحقيق حول شبهات تزوير من دون انتظار مصادقة الولايات على النتائج، وهو أمر غير مألوف. لكنه دعاهم الى التدخل فقط في حال إطلاق مزاعم تتصف بـ«الصدقية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بن سليم لـ«بوابة الوسط»: كشاف ومرشدات ليبيا يعتلون المناصب القيادية العربية ...
رياضة محلية
الرياضة الليبية تودع دراج الاتحاد والمنتخب علي العيساوي
رياضة محلية
رسومات أطفال «مركز القلب بأسوان» تزين حقيبة مهرجان «القاهرة»
ثقافة وفن
«بايونتيك» و«فايزر» تقدمان طلبا للحصول على ترخيص للقاح «كوفيد-19» في الاتحاد ...
دولى
«كورونا» يفرمل هاميلتون عن ملاحقة الأسطورة شوماخر
رياضة عالمية
عملة «بيتكوين» ترتفع إلى مستوى قياسي جديد
اقتصاد
الكويت: الانتخابات التشريعية.. حملات إلكترونية وغياب الولائم الفاخرة
عربى
ليستر سيتي يرفض اللحاق بتوتنهام وليفربول في قمة الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
وسط ترقب لاجتماع «أوبك +».. ليبيا والإمارات ترفعان إمدادات نوفمبر بـ750 ألف ...
ليبيا
«كاف» يسند مباراة في مصر لطاقم تحكيم ليبي
رياضة محلية
العالم النووي الإيراني المغتال محسن فخري زاده.. معلومات شحيحة ودور مهم
دولى
تلفزيون «برس»: السلاح المستخدم في اغتيال العالم الإيراني صنع في «إسرائيل»
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السوق الموازية: تراجع كبير في أسعار العملات الدولية أمام الدينار