حادث صدم في ألمانيا يسفر عن قتيلين بطريق للمشاة

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت الشرطة الألمانية أن سيارة صدمت، الثلاثاء، مارة في طريق للمشاة بجنوب غرب البلاد ما أوقع قتيلين وجريحين.

وأضافت على حسابها على «تويتر»: «اعتقلنا شخصا وحجزنا سيارة»، مضيفا أن «ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة»، وفق «فرانس برس».