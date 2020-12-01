حادث صدم في ألمانيا يسفر عن قتيلين بطريق للمشاة

أعلنت الشرطة الألمانية أن سيارة صدمت، الثلاثاء، مارة في طريق للمشاة بجنوب غرب البلاد ما أوقع قتيلين وجريحين.
وأضافت على حسابها على «تويتر»: «اعتقلنا شخصا وحجزنا سيارة»، مضيفا أن «ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة»، وفق «فرانس برس».
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