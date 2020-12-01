حادث صدم في ألمانيا يسفر عن قتيلين بطريق للمشاة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 04:37 مساء
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت الشرطة الألمانية أن سيارة صدمت، الثلاثاء، مارة في طريق للمشاة بجنوب غرب البلاد ما أوقع قتيلين وجريحين.

وأضافت على حسابها على «تويتر»: «اعتقلنا شخصا وحجزنا سيارة»، مضيفا أن «ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة»، وفق «فرانس برس».

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