استقالة مستشار طبي لترامب «مثير للجدل».. انتقد ارتداء الكمامات وإجراءات العزل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 11:03 صباحا
الطبيب سكوت أتلاس إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، 23 سبتمبر 2020، (ا ف ب)

أعلن الطبيب سكوت أتلاس استقالته من خلية الأزمة التابعة للبيت الأبيض لشؤون وباء فيروس «كورونا المستجد»، التي شكلها الرئيس دونالد ترامب، وقد عرف أنه عضو «مثير للجدل».

وقال أتلاس في رسالة نشرها اليوم الثلاثاء على حسابه بموقع «تويتر»: «أكتب هذه السطور بهدف الاستقالة من منصبي كمستشار خاص لرئيس الولايات المتحدة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأصبح الطبيب في أغسطس عضوًا في خلية الأزمة التابعة للبيت الأبيض للتصدي لفيروس «كورونا المستجد»، وأفادت شبكة «فوكس نيوز» بأن عقد أخصائي الآشعة العصبية البالغ 65 عامًا، ينتهي هذا الأسبوع.

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وكتب أتلاس: «قمت بعمل شاق لهدف واحد: إنقاذ الأرواح ومساعدة الأميركيين في تجاوز هذا الوباء» مضيفًا أنه «استند دائمًا إلى المعلومات الأخيرة والأدلة العلمية، من دون أية اعتبارات سياسية أو تأثيرات»، إلا أنه تعرض لانتقادات كثيرة من جانب مجتمع العلوم وعدد كبير من خبراء الصحة العامة خصوصًا بسبب مواقفه المعارضة لتدابير العزل ووضع الكمامة.

وكتب في تغريدة في أكتوبر: «الكمامات تنجح؟ كلا»، قبل أن يحجب موقع «تويتر» منشوره. وكان الطبيب أكد أن تدابير العزل الممددة «مضرة كثيرًا» للأميركيين، داعيًا في نوفمبر سكان ميشيغن، حيث أودى الفيروس بحياة أكثر من 9500 شخص، إلى «الاحتجاج» ضد هذه الإجراءات.

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