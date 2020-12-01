نداء أممي لجمع مساعدات بـ 35 مليار دورلا للتصدي لـ«كورونا»

لاجئون إثيوبيون فروا من إقليم تيغراي ينتظرون مساعدات من برنامج الغذاء العالمي في مخيم شرق السودان، 20 نوفمبر 2020، (ا ف ب)

أطلقت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار خلال العام 2021، للتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، التي طالت عشرات ملايين الأشخاص، فيما تلوح في الأفق نذر مجاعات عدة.

وقدر تقرير الأمم المتحدة حول الأوضاع الطارئة في العالم للعام 2021، أن 235 مليون شخص في العالم سيحتاجون إلى نوع من المساعدة الطارئة العام المقبل، أي بزيادة بنسبة 40 بالمئة مقارنة بعام 2020، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة مارك لوكوك للصحافيين إنالزيادة ناجمة كليا تقريبا عن الجائحة. العام المقبل سيكون واحد من كل 33 شخصا بحاجة لمساعدة.

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والنداء السنوي الذي توجهه وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى غالبا ما يرسم صورة كئيبة عن الاحتياجات المتزايدة الناجمة عن النزاعات والنزوح والكوارث الطبيعية والتغير المناخي، لكن حاليا، فإن الوباء الذي أودى بأكثر من مليون و450 ألف شخص في العالم قد طال بشكل غير متناسب أولئك الذين يعيشون «على الحافة»، وفق التقرير.

وقال لوكوك: «الصورة التي نعرضها هي الأكثر كآبة وقتامة على الإطلاق حول الاحتياجات الانسانية في الفترة القادمة». والأموال اللازمة ستكون كافية لمساعدة 160 مليون شخص هم من الأكثر ضعفا في 56 بلدا، بحسب الأمم المتحدة.