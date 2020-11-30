بومبيو يدعو رئيس الوزراء الإثيوبي إلى «وقف تام للمعارك»

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. (أرشيفية: رويترز)

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الإثنين، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى «وقف تام للمعارك» والسماح «للطواقم الإنسانية بدخول» إقليم تيغراي «دون معوقات».

وكتب بومبيو على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد مشاورات هاتفية مع آبي، الذي أعلن السبت انتصاره العسكري على الإقليم الانفصالي، «من الضروري حل النزاع القائم وإبقاء إثيوبيا على طريق الديمقراطية»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويوم السبت، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد انتصار الحملة العسكرية التي أطلقها ضد الحزب الحاكم لتيغراي «جبهة تحرير شعب تيغراي».