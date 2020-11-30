بومبيو يدعو رئيس الوزراء الإثيوبي إلى «وقف تام للمعارك»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 07:43 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. (أرشيفية: رويترز)

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الإثنين، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى «وقف تام للمعارك» والسماح «للطواقم الإنسانية بدخول» إقليم تيغراي «دون معوقات».

وكتب بومبيو على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد مشاورات هاتفية مع آبي، الذي أعلن السبت انتصاره العسكري على الإقليم الانفصالي، «من الضروري حل النزاع القائم وإبقاء إثيوبيا على طريق الديمقراطية»، حسب وكالة «فرانس برس».

ويوم السبت، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد انتصار الحملة العسكرية التي أطلقها ضد الحزب الحاكم لتيغراي «جبهة تحرير شعب تيغراي».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العالم النووي الإيراني المغتال محسن فخري زاده.. معلومات شحيحة ودور مهم
دولى
فاوتشي يحذر الأميركيين من «طفرة كبيرة» في عدد المصابين بـ«كورونا»
دولى
البعثة الأوروبية تحتفي بـ3 شابات ليبيات اخترعن تطبيقا يساعد الأطفال على التعلم ...
ليبيا
صورة لذبح طفل تصنع أزمة بين أستراليا والصين
دولى
طقس سيدني يشهد «ليلة تاريخية»
علوم وتكنولوجيا
داودن يطالب «نتفليكس» بتأكيد الطابع الخيالي لمسلسل عن العائلة الملكية
ثقافة وفن
إدارة ترامب تخوض اليوم آخر معاركها في المحكمة الأميركية العليا
دولى
كيف ستنتقم إيران لمقتل كبير علمائها في المجال النووي؟ مستشار للمرشد يجيب
دولى
النصر يصعب المهمة على نفسه في دوري الأبطال
رياضة محلية
كيف استعد مطار فرانكفورت لتحدي نقل ملايين من لقاحات «كوفيد-19» حول العالم؟
دولى
مهلة تقديم مقترحات آليات ترشيح السلطة التنفيذية تنتهي اليوم.. وخطوتان لتجاوز ...
ليبيا
اتهام طبيب مارادونا بالقتل غير المتعمد بعد 4 أيام من وفاة أسطورة كرة القدم ...
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تمارين المقاومة لجسم مثالي