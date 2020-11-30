شركة «موديرنا» ستقدم الإثنين طلبات ترخيص للقاحها ضد «كورونا» في الولايات المتحدة وأوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 03:44 مساء
لقاح فيروس «كورونا» الخاص بشركة «موديرنا». (أرشيفية: رويترز)

أعلنت شركة «موديرنا» الأميركية أنها ستقدم الإثنين طلبات ترخيص مشروطة للقاحها المضاد لـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة وأوروبا، بعد أن أكدت النتائج الكاملة للتجارب السريرية فعالية عالية للقاحها بلغت 94.1%.

ويعد أسبوعين من إعلانها أن فعالية اللقاح وصلت إلى 94.5% بناء على نتائج أولية، أفادت شركة «موديرنا» أن 196 مشاركا في التجربة السريرية الكبيرة أُصيبوا بـ«كوفيد-19»، من بينهم 185 شخصا ممن تلقوا لقاحا وهميا و11 من المجموعة التي تلقت اللقاح الفعلي، أي إن الفعالية بلغت 94.1%. ولم يظهر على أي شخص من المشاركين الذين تلقوا اللقاح، أي نوع حاد من المرض.

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