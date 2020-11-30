سفينة تركية تغادر مياهًا متنازعًا عليها في شرق المتوسط

عادت سفينة تركية للمسح الزلزالي هي في صلب خلاف مع اليونان بشأن ثروات غاز محتملة في شرق المتوسط إلى مينائها، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة التركية، الإثنين، وباتت سفينة المسح الزلزالي «عروج ريس» رمزا لتزايد رغبة تركيا في العثور على الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها، رغم معارضة من اليونان وقبرص، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وكانت السفينة تواكبها فرقاطات البحرية التركية، قد نُشرت أولا في أغسطس وثم في أكتوبر في مياه جنوبي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، في تحدٍّ لدعوات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالامتناع عن ذلك.

وتقول أنقرة إن ساحلها الطويل المطل على البحر المتوسط يجعل مطلبها بالسيادة على المياه في تلك المنطقة، أقوى من مطلب اليونان الذي يستند على جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة.

وكتبت وزارة الطاقة في تغريدة: «أنهت سفينتنا مسحها الزلزالي ثنائي الأبعاد في منطقة ديمري، الذي بدأ في 10 أغسطس وقد عادت الآن إلى ميناء أنطاليا»، مضيفة: «السفينة جمعت 10955 كلم من المعطيات».

من جهتها بدت المفوضية الأوروبية غير مقتنعة بصدقية إعلان تركيا سحب سفينة التنقيب «عروج ريس» وإعادتها إلى ميناء أنطاليا، مشددة على ثبات الموقف والتحرك الأوروبيين تجاه أنقرة في الوقت الحالي، وفقًا لوكالة «آكي» الإيطالية.

في هذا السياق، رأى الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، أن الإعلان التركي لا يعني بالنسبة لبروكسل تغيرا في سياسة أنقرة، فـ«لا مراجعة عكسية لسياستنا بناء على تصرف واحد»، وفق تعبيره.

وأعاد الناطق التأكيد أن بروكسل لا تزال تنتظر وتتوقع تغيرا حقيقيا في الموقف التركي وخفض التصعيد في شرق البحر الأبيض المتوسط، وشدد بيتر ستانو على أن المؤسسات الأوروبية تواصل عملها، كما كان مقررا سابقا، أي التحضير لإجراءات مشددة وكذلك لأجندة إيجابية ومؤتمر حول الوضع في المتوسط.

وأوضح الناطق أن المؤسسات الأوروبية تراقب التصرفات التركية بانتظار انعقاد القمة في 10 و11 الشهر القادم، لتقييم الوضع وتحديد الاتجاه الذي ستسلكه العلاقات بين بروكسل وأنقرة في المستقبل، حيث دأب الأوروبيون على رمي الكرة في الملعب التركي، مشيرين إلى أن سياستهم ستُحدد على ضوء تصرفات أنقرة.

وكانت بروكسل قد هددت أنقرة بعقوبات على خلفية أنشطتها في المنطقة، ومن المتوقع أن يتخذ قادة الاتحاد الأوروبي قرارا في قمة يومي 10 و11 ديسمبر بشأن فرض إجراءات عقابية.

وبرز تفاؤل في سبتمبر إزاء طريقة لحل الخلاف من خلال الحوار بعد موافقة تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسي، على إجراء محادثات استكشافية متوقفة منذ 2016، لكن الآمال تبددت مع عودة «عروج ريس» لإجراء أنشطة استكشاف في أكتوبر في خطوة وصفتها أثينا بأنها «تهديد مباشر للسلام».