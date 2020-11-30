بدء مراسم تشييع العالم النووي الإيراني فخري زاده بعد أيام من اغتياله

صورة وزعتها وزارة الدفاع الإيرانية تظهر خدام مرقد أثناء حملهم نعش العالم محسن فخري زاده. (فرانس برس)