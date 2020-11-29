كندا تمنع تصدير أدوية مستخدمة في علاج «كورونا» إلى الولايات المتحدة

حبوب خاصة بمرضى الإيدز في صيدلية في مدينة تورونتو الكندية، 10 أغسطس 2006 (فرانس برس)