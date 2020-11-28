ماكرون يندد باعتداء الشرطة الفرنسية على رجل أسود

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (فرانس برس)

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتداء غير المقبول على رجل أسود على يد عناصر شرطة، داعياً الحكومة إلى أن تقدم له سريعاً مقترحات من أجل مكافحة جميع أشكال التمييز بفعالية أكبر، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

وقال ماكرون في بيان نشره على صفحته بمواقع فيسبوك «لا ينبغي على فرنسا السماح بإذكاء الكراهية أو العنصرية»، مطالباً بـ«شرطة نموذجية مع الفرنسيين» ولكن أيضاً بـ«فرنسيين نموذجيين مع قوات حفظ النظام».

وأجرى ماكرون محادثات مع وزير الداخلية جيرال دارمانان للدعوة لمعاقبة عناصر الشرطة الذين تورطوا في ضرب ميشال زيلكر نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد مصدر في الحكومة الفرنسية، حيث جرى توقيف أربعة عناصر شرطة عن العمل بعد الاشتباه بقيامهم بضرب المنتج في حادثة صورتها كاميرات عديدة وأثارت جدلا على أعلى مستويات الدولة الفرنسية.

وظهر زيلكر في اللقطات التي نشرها موقع «لوبسايدر» وهو يتعرض للضرب على يد الشرطة عند مدخل استوديو للموسيقى في باريس، وأفاد الضحية الذي تقدم بشكوى إلى المقر الرئيسي للمفتش العام للشرطة الوطنية: «قالوا لي مرات عدة زنجي قذر وهم يوجهون اللكمات لي».

ويفيد محضر الواقعة، أن عناصر الشرطة الثلاثة تدخلوا لمحاولة اعتقال زيلكر لأنه لم يكن يضع كمامة. وقالوا: «بينما كنا نحاول اعتراضه جرنا بالقوة إلى المبنى»، وفي لقطات كاميرات المراقبة من الاستوديو، يظهر العناصر الثلاثة وهم يدخلون إلى الاستوديو، ويمسكون بالرجل ثم يلكمونه أو يركلونه أو يضربونه بهراوة ويشاهد في اللقطات نفسها المنتج يقاوم توقيفه ثم يحاول حماية وجهه وجسده واستغرقت اللقطة خمس دقائق، وحاولت الشرطة فتح الباب بالقوة وألقى شرطي رابع عبوة غاز مسيل للدموع داخل الاستوديو.