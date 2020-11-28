رفض طعن ترامب على نتائج بنسيلفانيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 09:24 صباحا
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب. (الإنترنت)

رفضت محكمة استئناف أميركية أمس الجمعة الطعن الذي تقدم به الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب طالبا فيه تجميد قرار قضائي بالمصادقة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات في ولاية بنسلفانيا.

وانتقدت المحكمة حملة ترامب معتبرة أنه لا أدلة تدعم مزاعم عدم نزاهة العملية الانتخابية، وأن هذه المزاعم «لن تحول الحديد إلى ذهب»، في إشادة بالانتخابات التي جرت أوائل نوفمبر الجاري؛ فيما أكدت محامية الحملة أنها تنوي الذهاب للمحكمة العليا.

واعتبر ثلاثة قضاة استئناف أن لا أدلة تدعم مزاعم عدم نزاهة العملية الانتخابية. واعتبرت المحكمة أن «الاتّهامات بعدم النزاهة هي اتهامات خطيرة، لكن (مجرّد) القول إن الانتخابات غير نزيهة لا يجعلها كذلك».

ويندرج القرار القضائي الأخير في سياق مجموعة أحكام قضائية صدرت على صعيد البلاد ردت مزاعم حملة ترامب والجمهوريين بحصول تزوير ومخالفات أخرى أفضت إلى خسارة الملياردير الجمهوري الاستحقاق الرئاسي.

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