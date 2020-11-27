ألمانيا تتجاوز عتبة المليون إصابة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 نوفمبر 2020, 09:00 صباحا
مالك مقهى في برلين يستكمل الاستعدادات للإغلاق. (أ ف ب)

تجاوز عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في ألمانيا، الجمعة، عتبة المليون منذ بداية وباء كوفيد-19، حسب ما أعلن معهد «روبرت كوخ» للرقابة الصحية.

وقال المعهد إنه سجل في ألمانيا رسميا حتى الجمعة مليون و6394 إصابة معلنة بعد زيادة 22906 إصابات خلال 24 ساعة، و15586 وفاة بينهم 426 في الساعات الـ24 الأخيرة، حسب وكالة «فرانس برس».

وتأتي رينانيا شمال فيستفاليا التي تضم أكبر عدد من السكان في ألمانيا على رأس المقاطعات الأكثر تضررا إذ بلغ عدد الإصابات فيها أكثر من 250 ألفا، متقدما على بافاريا (حوالى 198 ألف مصاب) وبادي فورتمبرغ (نحو 143 ألفا). وفي برلين أحصيت حوالى 62 ألف إصابة منذ بداية الوباء.

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وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، مساء الأربعاء، أنّ الإجراءات السارية في سائر أنحاء البلاد لمكافحة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك إغلاق الحانات والمطاعم والقيود المفروضة على التجمّعات الخاصة، ستُمدّد حتّى مطلع يناير.

وقالت ميركل في ختام اجتماع استمرّ أكثر من سبع ساعات مع حكّام مقاطعات البلاد الـ16 «ما زلنا مضطرّين لبذل جهود (...). عدد الإصابات اليوميّة ما زال عند مستوى مرتفع للغاية».وأضافت أنّه بناءً على ذلك فإنّ الإجراءات والقيود التي أقرّت في اجتماع سابق عُقد في نوفمبر الجاري سيتمّ تمديد العمل بها حتى بداية شهر يناير، «إلا إذا حدث لدينا انخفاض غير متوقّع في معدّل الإصابة، ولكنّ هذا الأمر مستبعد في الوقت الراهن».

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