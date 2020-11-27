ترامب: سأترك البيت الأبيض أذ صوت المجمع الانتخابي لصالح بايدن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 نوفمبر 2020, 01:15 صباحا
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب إنه «إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح جو بايدن فسيكون ذلك خطأ»، لكنه قال «سأترك حينها البيت الأبيض». 

وأشار ترامب إلى أن «بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت في الإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن الأرقام زائفة والانتخابات مزورة»، وفق وكالة «رويترز»، لافتا إلى أن «الانتخابات بعيدة من أن تنتهي ويجب علينا ألا نصاب بالإحباط والوقت إلى جانبنا».

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واعتبر الرئيس المنتهية ولايته  أن «أجهزة التصويت شابتها مشاكل وحولت الأصوات في أكثر من مكان إلى بايدن وكأننا في دولة من العالم الثالث». وأضاف: «لا أريد التحدث عن انتخابات 2024 فالانتخابات الحالية لم تنته وهناك آلالاف الأصوات التي يمكن أن تغير النتيجة». ومن المقرر أن يتم تنصيب بايدن في 20 يناير.

وفي وقت سابق، طالب  ترامب أنصاره، الأربعاء، بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، مدعيًا بأنه قد جرى «تزويرها» لضمان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

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