انفجار على متن ناقلة يونانية في ميناء «الشقيق» السعودي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 06:42 مساء
ناقلة النفط "نيو دايموند" بالقرب من سواحل سريلانكا، 4 سبتمبر 2020. (أ ف ب)

وقع انفجار، ليل الثلاثاء الأربعاء، على متن ناقلة «أغراري إم تي» اليونانية في ميناء الشقيق السعودي، لكن لم يسفر عن إصابات، كما أعلنت وزارة البحرية التجارية اليونانية.

وأفاد مكتب الوزارة بأن «الانفجار وقع الساعة 03.00 بالتوقيت المحلي (00.00 بتوقيت غرينتش)، لكن أسبابه لم تحدد بعد»، مشيرًا إلى أن 25 شخصًا من أفراد الطاقم، بينهم 7 يونانيين، كانوا على متن السفينة التي ترفع علم مالطا، وفق «فرانس برس».

وأفاد تلفزيون «العربية» أن التحالف الذي يقاتل الحوثيين في اليمن بقيادة السعودية قال يوم الأربعاء إن سفينة تجارية تعرضت لأضرار طفيفة نتيجة إصابتها بشظايا خلال ما وصفه بهجوم إرهابي جرى إحباطه. وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في وقت سابق إن ناقلة تشغلها اليونان أُصيبت بلغم في مرفأ سعودي بالبحر الأحمر شمالي الحدود اليمنية مباشرة الأمر الذي ألحق أضرارا بهيكلها.

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