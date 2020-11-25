انتهاء أول اجتماع لمجلس الأمن حول إقليم «تيغراي» الإثيوبي دون صدور بيان

جندي إثيوبي يتفقد بقايا صاروخ. (أرشيفية: الإنترنت)

عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أول اجتماع له حول المعارك الدائرة في منطقة تيغراي الانفصالية الإثيوبية، لكنه لم يتمكن من الاتفاق على بيان مشترك بشأن هذا النزاع، الذي دفع بأكثر من 40 ألف شخص للفرار إلى السودان المجاور، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.



وعقب انتهاء الجلسة المغلقة التي عقدت عبر الفيديو واستمرت زهاء ساعة وثلث الساعة، قال دبلوماسي أفريقي لوكالة «فرانس برس» طالبا عدم نشر اسمه إنّ «جنوب أفريقيا طلبت وقتا حتى يتمكّن المبعوثون من إجراء مشاوراتهم وإبلاغ الاتحاد الأفريقي. إصدار بيان قد يؤدّي إلى تعقيد الموقف».



من جهته قال دبلوماسي أوروبي مشترطا بدوره عدم الكشف عن هويته إنّ «الأوروبيين أعربوا عن مخاوفهم وأدانوا العنف العرقي وطالبوا بحماية المدنيين».



وردّا على سؤال بشأن التردّد الذي يبدو أنه يهيمن على مجلس الأمن بشأن النزاع الدائر في تيغراي، أكد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الاتحاد الأفريقي يتصدر الجهود الدولية الرامية لحل هذه الأزمة، وأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يدعم هذه المقاربة.



غوتيريس «قلق» من هجوم متوقع على تيغراي

وبعيد ظهر، الثلاثاء، أعرب غوتيريس عن قلقه من هجوم عسكري، يتوقع أن تشنه قوات الحكومة الاتحادية على عاصمة الإقليم الانفصالي.



وقال غوتيريس في بيان إنه «يحث قادة إثيوبيا على بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية» إلى السكان.

- قادة منطقة تيغراي «مستعدون للموت» بعد إنذار رئيس وزراء إثيوبيا

- اليوم.. مجلس الأمن الدولي يعقد أول اجتماع حول منطقة تيغراي الإثيوبية