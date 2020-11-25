غرامة ضخمة بعد حفل زفاف لطائفة يهودية بنيويورك شارك فيه آلاف المدعوين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 08:44 صباحا
رجل يهودي من الحسيديم يمر أمام كنيس مغلق في حي بروكلين النيويوركي في 9 أكتوبر 2020. (أ ف ب)

أعلنت بلدية نيويورك، الثلاثاء، أنها فرضت غرامة مالية ضخمة على كنيس يهودي لطائفة الحسيديم في بروكلين بسبب تنظيمه، في انتهاك صارخ للقواعد المتبعة لمكافحة جائحة «كوفيد-19»، حفل زفاف شارك فيه آلاف المدعوّين من دون أن يلتزم أيّ منهم بالتدابير الوقائية المفروضة مثل وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأظهرت صور نشرتها جريدة «نيويورك بوست» في نهاية الأسبوع المنصرم، آلاف المدعوّين وهم يغنّون ويرقصون في حفل الزفاف الذي أقيم في الثامن من نوفمبر الجاري، وفق وكالة «فرانس برس».

والثلاثاء أكّد رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي بيل دي بلاسيو، أن المدينة ستفرض على كنيس «يتييف ليف» في حيّ ويليامزبرغ «غرامة مالية كبيرة للغاية»، قدرها 15 ألف دولار، مرفقة بإنذار تحت طائلة بإغلاق المبنى.

وقال رئيس البلدية خلال مؤتمر صحفي: «لا نعرف العدد الدقيق للأشخاص» الذين حضروا حفل الزفاف، لكن «ما نحن على يقين منه هو أنّ عددا كبيرا جدا من الأشخاص كانوا هناك».

وأضاف: «يبدو أنّه تم بذل جهد متعمّد للغاية للتغطية على هذا الحدث»، معتبرا أن هذا الأمر يزيد من خطورة ما جرى.

من جانبه، قال رئيس الخدمات الصحيّة في نيويورك إنه «من غير المقبول أن يتمكن أناس من تنظيم مثل حدث ضخم كهذا في وقت نعلم فيه أنّهم يسهّلون انتقال العدوى».

وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، دعا الأحد إلى إجراء تحقيق في هذا التجمّع الذي نظّم «في ازدراء صارخ» للقانون.

لكن مع ذلك، يبدو أن سلطات نيويورك تحاول تجنّب توجيه الاتّهام إلى الطائفة برمّتها، لا سيّما أنّ تفشّي الوباء أدّى إلى توتّرات شديدة بين مجلس بلدية المدينة الديمقراطي وهذه الطائفة المتشدّدة المتّهمة بعدم احترام قواعد التباعد الصحّي، التي يدين قسم كبير من أتباعها بالولاء للرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب.

وفي أكتوبر الماضي، بلغ التوتّر بين الطرفين أوجه حين سجّلت طفرة وبائية في أحياء عدة في بروكلين تقطنها غالبية من اليهود المتشدّدين.

وكان كومو فرض قيودا مشدّدة لمكافحة الجائحة، من بينها تحديد العدد الأقصى المسموح به للمصلين في دور العبادة بعشرة أشخاص فقط وإغلاق المتاجر غير الأساسية، مما أثار احتجاجات في أوساط الطائفة، ارتدت أحيانا طابعا عنيفا، وتوجيه اتّهامات للحاكم بمعاداة السامية.

ومنذ ذلك الحين، كثّفت السلطات إجراءات الوقاية في هذه الأحياء، في مجهود أتى ثماره على ما يبدو إذ عاد مستوى الإصابات بـ«كوفيد-19» فيها إلى المعدّل العام المسجّل في سائر أنحاء المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن: الولايات المتحدة «جاهزة لقيادة العالم»
دولى
أسطورة ليفربول يتحدث عن انضمام محمد صلاح إلى ريال مدريد الصيف المقبل
رياضة عالمية
كونتي يدمر حلم إريكسن في «إنتر ميلان»
رياضة عالمية
«الجمبري الأحمر» يتسبب في أزمة دبلوماسية بين ليبيا وإيطاليا
ليبيا
لطمات كبرى لغوارديولا بعد إعلان مشروعه مع السيتي في 2023
رياضة عالمية
الأمم المتحدة: تدابير الحجر المنزلي زادت من حوادث العنف ضد النساء
دولى
بابا الفاتيكان يتحدث للمرة الأولى عن اضطهاد الصين لـ«الإويغور» المسلمين
دولى
هليل رابين ترفض الخدمة في جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي
دولى
القريو لـ«بوابة الوسط»: القرقني جاهز للدفاع عن لقبه العالمي «مستر أولمبيا» في ...
رياضة محلية
وليامز: تواصلت مع النائب العام حول «مزاعم رشوة» أشخاص بملتقى الحوار الليبي
ليبيا
ترامب يوافق على نقل السلطة إلى بايدن لكنه يرفض الإقرار بهزيمته
دولى
بالصور.. منتخب الشباب يواصل تدريباته بمعسكر طبرق وسط الأمطار الغزيرة
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا «كورونا» أخطر على الرجال من النساء؟