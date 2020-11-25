الجيش الأذربيجاني يدخل مقاطعة مجاورة لقره باغ انسحبت منها القوات الأرمينية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 12:05 صباحا
مقاتلون من الانفصاليين الأرمن بأحد المواقع في قره باغ، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت أذربيجان الأربعاء أنّ قواتها المسلّحة دخلت مقاطعة كالباجار المجاورة لإقليم قره باغ الانفصالي، وهي ثاني مقاطعة من أصل ثلاث وافقت أرمينيا على سحب قواتها منها وتسليمها لباكو في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار أبرمه الطرفان في مطلع الجاري.

وقالت وزارة الدفاع في باكو في بيان نقلت مقتطفات منه وكالة «فرانس برس» إنّ «وحدات من الجيش الأذربيجاني دخلت مقاطعة كالباجار في 25  نوفمبر» بموجب الاتفاق الذي وقّعته في وقت سابق من نوفمبر الجاري أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا،».

وينصّ الاتفاق خصوصاً على استعادة باكو السيطرة على ثلاث مقاطعات مجاورة لقره باغ سيطر الانفصاليون الأرمن عليها طوال ثلاثة عقود واضطروا للانسحاب منها بعد هزيمتهم العسكرية في النزاع الأخير.
 

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