فرنسا تتجاوز عتبة 50 ألف وفاة بفيروس «كورونا».. وماكرون يتوقع رفع الإغلاق منتصف ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 09:40 مساء
إيمانويل ماكرون في زيارة لمصنع لمجموعة المنتجات الصيدلانية سيكنز بفيلنوف-لا-غارين-باريس (أ ف ب)

تجاوزت فرنسا، الثلاثاء، عتبة خمسين ألف وفاة بـ«كوفيد-19»، وبلغت حصيلة الوفيات في المستشفيات والمراكز الصحية الاجتماعية 50 ألفا و237، وفق إدارة الصحة العامة.

وقالت الإدارة في تقريرها اليومي إن 34 ألفا و399 وفاة سجلت في المستشفيات، بينها 458 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، بحسب «فرانس برس».

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحكومة تنوي رفع الإغلاق والسماح بالتنقل في فرنسا، اعتبارا من 15 ديسمبر قبل أعياد نهاية السنة، وذلك لدى إعلانه أول تخفيف للقيود مع إعادة فتح المتاجر غير الضرورية التي أغلقت قبل شهر ابتداء من السبت.

وأضاف ماكرون في كلمة متلفزة خصصت للإجراءات المفروضة لاحتواء تفشي فيروس «كورونا» أنه «يمكن لكل المتاجر الصغيرة كالمكتبات ومحلات بيع الزهور فتح أبوابها السبت والإغلاق في الساعة 21.00. وتبقى الحانات والمطاعم وصالات الرياضة والملاهي الليلية مغلقة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن: الولايات المتحدة «جاهزة لقيادة العالم»
دولى
أسطورة ليفربول يتحدث عن انضمام محمد صلاح إلى ريال مدريد الصيف المقبل
رياضة عالمية
كونتي يدمر حلم إريكسن في «إنتر ميلان»
رياضة عالمية
لطمات كبرى لغوارديولا بعد إعلان مشروعه مع السيتي في 2023
رياضة عالمية
الأمم المتحدة: تدابير الحجر المنزلي زادت من حوادث العنف ضد النساء
دولى
بابا الفاتيكان يتحدث للمرة الأولى عن اضطهاد الصين لـ«الإويغور» المسلمين
دولى
هليل رابين ترفض الخدمة في جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي
دولى
القريو لـ«بوابة الوسط»: القرقني جاهز للدفاع عن لقبه العالمي «مستر أولمبيا» في ...
رياضة محلية
ترامب يوافق على نقل السلطة إلى بايدن لكنه يرفض الإقرار بهزيمته
دولى
بالصور.. منتخب الشباب يواصل تدريباته بمعسكر طبرق وسط الأمطار الغزيرة
رياضة محلية
استعدادًا للموسم الكروي.. «الاتحاد المصراتي» يعلن عن حارس مرماه الجديد
رياضة محلية
العنابي الإرهابي المطلوب دوليا على رأس تنظيم القاعدة «المغاربي»
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا «كورونا» أخطر على الرجال من النساء؟