فرنسا تتجاوز عتبة 50 ألف وفاة بفيروس «كورونا».. وماكرون يتوقع رفع الإغلاق منتصف ديسمبر

إيمانويل ماكرون في زيارة لمصنع لمجموعة المنتجات الصيدلانية سيكنز بفيلنوف-لا-غارين-باريس (أ ف ب)

تجاوزت فرنسا، الثلاثاء، عتبة خمسين ألف وفاة بـ«كوفيد-19»، وبلغت حصيلة الوفيات في المستشفيات والمراكز الصحية الاجتماعية 50 ألفا و237، وفق إدارة الصحة العامة.

وقالت الإدارة في تقريرها اليومي إن 34 ألفا و399 وفاة سجلت في المستشفيات، بينها 458 وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، بحسب «فرانس برس».

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحكومة تنوي رفع الإغلاق والسماح بالتنقل في فرنسا، اعتبارا من 15 ديسمبر قبل أعياد نهاية السنة، وذلك لدى إعلانه أول تخفيف للقيود مع إعادة فتح المتاجر غير الضرورية التي أغلقت قبل شهر ابتداء من السبت.

وأضاف ماكرون في كلمة متلفزة خصصت للإجراءات المفروضة لاحتواء تفشي فيروس «كورونا» أنه «يمكن لكل المتاجر الصغيرة كالمكتبات ومحلات بيع الزهور فتح أبوابها السبت والإغلاق في الساعة 21.00. وتبقى الحانات والمطاعم وصالات الرياضة والملاهي الليلية مغلقة».